Ronaldo a Courmayeur con Georgina, violata la zona arancione: un video li mette nei guai

L'attaccante juventino ha approfittato della mancata convocazione in Coppa Italia per festeggiare il compleanno della compagna sulla neve (ma le norme anti-Covid glielo vietavano)

Tana per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez a Courmayeur. Un video, pubblicato sui social e poi rimosso, inguaia l'attaccante juventino, che approfittando della mancata convocazione in Coppa Italia contro la Spal ha pensato bene di regalare una giornata sulla neve alla compagna per festeggiare il suo compleanno. Peccato però che il Dpcm lo vieta, visto che sia il Piemonte sia la famosa meta, in Valle d'Aosta, sono in zona arancione.

La violazione del Dpcm da parte del campione portoghese e Georgina è stata scoperta grazie a un video pubblicato da un uomo che si presume sia una guida turistica (si sente "Buongiorno, benvenuti da queste parti", "Vi facciamo fare un bellissimo giro" e infine "grazie a voi"). Evidentemente l'improvvisato videomaker sapeva che quella escursione stava avvenendo in violazione delle norme, ma non ha resistito alla tentazione di condividere sui social l'incontro con CR7.

Il video è stato presto rimosso dall'autore che lo aveva postato su Instagram, ma ormai era troppo tardi. I festeggiamenti di Georgina costeranno una multa salata a Cristiano Ronaldo.

