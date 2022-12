Ronaldo e Georgina cercano maggiordomo e cuoco per la nuova (mega) villa: stipendio da capogiro

Cristiano Ronaldo ha acquistato la villa più costosa del Portogallo. Oltre 10 milioni di euro (a cui si aggiungeranno ulteriori 20 per il completamento) è il valore del prestigioso immobile sito nella zona di Quinta Marinha, nella regione di Cascais sull'Oceano Atlantico a trenta chilometri da Lisbona, dove il 37enne si trasferirà con tutta la sua famiglia, composta dalla moglie Georgina Rodriguez e i cinque figli.

L'imponenza dell'immobile necessiterà naturalmente di una gestione eccezionale da parte di un personale altamente qualificato e fidato, per cui Ronaldo intende far partire una selezione accuratissima. Tra i dipendenti incaricati alla cura della dimora sono previsti anche un maggiordomo e un cuoco che CR7 pagherà 6mila euro al mese come gli altri due dipendenti assunti quando la sua sistemazione andrà a regime. Al primo posto delle referenze richieste massima fedeltà e assoluta riservatezza, requisiti necessari per vivere fianco a fianco con la famiglia di Ronaldo che non ha mai badato a spese, men che meno in questa occasione.

La villa superlusso di Ronaldo

La casa di Ronaldo è caratterizzata da un lusso fuori da ogni immaginazione: si tratta di 2.720 mq suddivisi in tre piani con uno spazio esterno di altri 544 mq comprensivi di giardini, una piscina esterna e una interna, una palestra, un campo da tennis e un garage per più di 20 auto di cui farà parte anche l'ultima Rolls-Royce Dawn regalatagli da Georgina per Natale insieme ad altre vetture come Bugatti, Ferrari, McLaren, Mercedes, Lamborghini, Bentley. Presenti anche due case annesse dove potranno soggiornare ospiti e amici.