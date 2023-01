Georgina e Ronaldo: anche a Capodanno è tornato il centrotavola "funebre"

Una cosa è certa: a Cristiano Ronaldo e a Georgina Rodriguez le candele piacciono molto. E in questo non c'è assolutamente nulla di male, se non che le candele che hanno (di nuovo) posizionato sulla tavola ricordano vagamente quelle che possono essere trovate ai cimiteri.

Per la cena dell'ultimo dell'anno, ancora una volta festeggiata nella loro lussuosa villa, Cristiano e Georgina hanno scelto lo stesso servito di piatti del pranzo natalizio, ma hanno cambiato i bicchieri, la posizione del tovagliolo e hanno aggiunto, giusto per allontanarsi ancora di più dal tema funerario, come omaggio per i loro ospiti una rosa rossa posizionata accanto al coltello ad ogni posto alla tavola. Ad illuminare la serata poi sono tornate loro: le candele. Questa volta non disposte in una lunga fila, ma a piccoli gruppi di sei. E, come ben spiega la regola della proprietà commutativa "cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia", ecco che l'effetto ottenuto non è poi così diverso da quello scelto per il 25 dicembre.

Questa volta la foto del tavolo apparecchiato è stata condivisa solo nelle storie e quindi non è possibile leggere i commenti, come invece era successo per quella di Natale, ma siamo sicuri che viste le reazioni per l'altra anche questa scelta stilistica sarebbe stata criticata.