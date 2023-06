Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, lui le deve 100mila euro al mese se la storia finisce

Un contratto milionario tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: questa la voce che circola in queste ore a proposito della coppia raccontata in crisi da diversi mesi. Per quanto lei abbia tentato di arginare le indiscrezioni affidando ai social una sorta di smentita, i rumors non sono cessati e, anzi, adesso raccontano pure di un'unione di facciata appannaggio dei media.

Secondo quanto riportato dal canale portoghese Tv Guia, per quanto non siano sposati, il campione del calcio e l'influencer avrebbero firmato una sorta di contratto prematrimoniale in cui si regolano i termini della rottura: per la compagna del calciatore è previsto un vitalizio di 100mila euro al mese (pari a quanto già ora riceve ogni mese dal compagno per le sue spese personali), oltre alla megavilla a Madrid considerata "casa di famiglia". Una cifra che appare esorbitante per chiunque, ma certo non per i soggetti in questione, alla luce degli introiti dello sportivo definito l'atleta più pagato al mondo con i suoi introiti pari a i 120 milioni di euro all'anno. L'accordo tra i due sarebbe stato firmato in occasione della prima gravidanza della modella nel 2017.

Intanto la vita di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez prosegue apparentemente felice come sempre. A dispetto dei gossip, i due sono apparsi di recente a un evento a Madrid, a conferma di una serenità famigliare sempre raccontata sui social, nelle interviste e anche in una docuserie Netflix. Il calciatore ha avuto i figli Cristiano Junior e i gemelli Mateo ed Eva da madre surrogata, mentre da Georgina sono nate Alana Martina e Bella Esmeralda (il gemellino Angel è morto durante il parto).