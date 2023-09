Ronaldo "il Fenomeno" si è sposato con Celina Locks a Ibiza: la festa con 400 invitati

Ronaldo Luís Nazário de Lima, ma per tutti solo Ronaldo, dopo otto anni insieme, di cui uno di fidanzamento, ha sposato Celina Locks. La leggenda del calcio ha detto 'sì' alla sua compagna a Ibiza nel piccolo villaggio di es Cubells dove l'ex attaccante ha una casa.

È stata la modella, che nel 2007 è stata premiata con il prestigioso titolo di Supermodel of the World, ha condividere lo scatto del magico giorno sui social con questa descrizione: "Oggi riuniamo le nostre famiglie per un'intima celebrazione religiosa e così iniziamo una settimana ricca di festeggiamenti". Sono moltissimi i commenti di congratulazioni, ma uno in particolare non può passare inosservato, quello di Milene Domingues, ex moglie di Ronaldo.

I neo sposini, secondo quanto scritto dal Daily Mail, starebbero organizzando una festa per ben 400 invitati proprio nella casa che l'ex calciatore ha nell'isola.

Celina Locks e le due richieste a Ronaldo

Locks, 33 anni, è una famosa modella e imprenditrice brasiliana ed è la terza donna con cui Ronaldo, 47 anni, è convolato a nozze. Celina, secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, avrebbe chiesto al suo futuro marito due cose: la prima è la fedeltà assoluta e la seconda è un figlio. Era stato proprio l'ex calciatore a raccontare che dopo aver avuto quattro figli da tre donne diverse si è sottoposto a vasectomia, questo però non sarà un ostacolo per la coppia in quanto Ronaldo ha conservato il suo sperma in una banca del seme.