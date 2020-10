Secondo la sorella di Cristiano Ronaldo il coronavirus è la più grande frode mai vista

Fanno discutere le dichiarazioni della sorella minore di Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, che su Instagram ha commentato la positività al coronavirus del fratello con affermazioni negazioniste. “Se deve essere Cristiano Ronaldo a svegliare il mondo, allora quest’uomo è un messaggero di Dio. Credo che oggi in migliaia arriveranno a credere tanto in questa pandemia, nelle prove e nelle misure prese come me… La più grande frode mai vista da quando sono nata”, ha scritto Katia in una storia: “C'è una frase che ho letto e alla quale faccio un applauso: ‘Basta con un mondo di burattini”. Un pensiero che ha generato una valnga di polemiche quello della donna, secondo la quale il fatto che Ronaldo sia asintomatico è la prova che il coronavirus sia inoffensivo, nonostante le migliaia di morti nel mondo ogni giorno.

Ronaldo positivo al coronavirus, i messaggi di Dolores e Georgina

Decisamente diverso, invece, il tenore dei messaggi social arrivati al Cristiano Ronaldo da mamma Dolores Aveiro e dalla compagna Georgina. "Dio dà delle grandi battaglie ai grandi guerrieri ed è un'altra guerra che vincerai figlio mio", ha scritto la prima; "Sei la mia ispirazione", l’incoraggiamento della modella.