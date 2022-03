Ronn Moss, l'eterno Ridge di Beautiful, compie 70 anni: "Oggi organizzo matrimoni"

Oggi, 4 marzo 2022, Ronn Moss compie 70 anni. L’attore americano, conosciuto dal pubblico per aver interpretato per ben 25 anni l’affascinante Ridge Forrester nella soap Beautiful, ha ripercorso la sua vita in un’intervista al Corriere che ha raccontato la sua vita attuale lontano dai riflettori e pure i rapporti con i colleghi della longeva soap americana.

Adesso Ron Moss considera l’Italia e, in particolare la Puglia, la sua seconda casa. Qui ha acquistato una masseria dove festeggerà il suo compleanno con gli amici e l’intenzione è di organizzare matrimoni ed eventi. “Diciamo che conosco l’argomento molto bene. Posso essere considerato a tutti gli effetti un super esperto, meglio di così” ha ironizzato l’attore facendo riferimento alla finzione della soap americana dove il suo personaggio si è sposato ben 13 volte.

Ron Moss non ha più contatti con i colleghi

Da quando ha lasciato Beautiful Ron Moss ha perso i contatti con i suoi colleghi attori, protagonisti come lui della soap. “Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora. Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia. Ma la vita accade quando siamo impegnati a fare altri progetti”, ha confidato aggiungendo anche di non aver più visto la soap: “Non guardo affatto la tv, in effetti”.

Nel prossimo futuro sono comunque in cantiere nuovi progetti che riguardano la musica, grande passione di Ron Moss, ma anche la recitazione. Inoltre, reciterà nel film Viaggio a sorpresa con Lino Banfi e ha già ultimato un western girato tra l’Italia, la Bulgaria e gli Stati Uniti.