Rosa Chemical, sui social spunta il selfie del sesso orale con una ragazza: "Fanno tanto i fluidi"

Dopo lo spinto twerking e il bacio con Fedez sul palco dell'Ariston e tutte le sue dichiarazioni sulla perversione fatte a Sanremo, il sesso orale con una ragazza è certamente la cosa più innocua che ci si potesse aspettare da Rosa Chemical. Alberto Dandolo, tra i giornalisti di gossip più temuti dai vip, ha pubblicato ieri sera su Instagram una vecchia foto hard del cantante di "Made in Italy", rimossa dalla piattaforma pochi minuti dopo proprio perché dal contenuto sessualmente esplicito.

Lo scatto (che abbiamo visto ma non pubblichiamo) è un selfie scattato da Rosa Chemical, nudo in piedi sul letto, in cui sono ben visibili le sue parti intime e anche la ragazza (oscurata in volto da Dandolo). Nel post il giornalista fa tutte le sue piccate osservazioni: "Fanno tanto i fluidi, i progressisti e avanguardisti. Ma poi si facevano i selfie con la tizia di turno con la loro più indecente virtù esposta in bella mostra tra le di lei fauci. Che virtù (in questo caso di taglia S) da strapazzo! Ps. Fate gli screen perché tra un nano secondo mi verrà tolto sto post".

L'orientamento sessuale di Rosa Chemical

Rosa Chemical non ha mai parlato in modo netto del suo orientamento sessuale, proprio in nome della fluidità. "Sono aperto a rapporti eterossesuali, omosessuali, transessuali" ha dichiarato più volte, spiegando: "Se eccita e c'è consensualità per me va bene. Sono perverso della perversione". Il cantante - o meglio creatore, come si definisce - ha fatto sapere anche di essere fidanzato ma di vivere una relazione aperta.