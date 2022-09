Asilo con menù di lusso per il figlio di Rosa Perrotta, i commenti: "Neanche al mio matrimonio"

Settembre porta con sé il ritorno a scuola, asili, dopo scuola e sono molti gli influencer che hanno raccontato questo rientro, tra di loro c'è anche Rosa Perrotta. Su Instagram l'ex volto di Uomini e Donne ha raccontato il pranzo del figlio Ethan in quanto nell'asilo che frequenta hanno un menù particolare e un po' "fighetto".

Perrotta ha inquadrato il figlio nelle sue storie Instagram e gli ha chiesto che cosa avesse mangiato, il bambino però non ha mai risposto dicendo la verità si limitava a dire che gli avevano dato il pane e poi un formaggino. La mamma però sapeva che non era la verità e infatti gli chiede se stesse scherzando, perché a lei risultava tutt'altro. Nelle stories successive infatti ha riportato il menù giornaliero che è composto da alimenti ricercati e prodotti di qualità (hummus, falafel, cous cous di verdure, riso thai e moussaka di melenzane, sformato di miglio con crema di lenticchie rosse...). Ci sono sapori da quasi tutto il mondo perché l'approccio dell'asilo è quello di far scoprire gusti diversi ogni giorno.

Un'offerta molto particolare che la stessa Perrotta ha commentato così: "Sono tutti ingredienti che io amo, infatti gli ho chiesto se volessero prendermi, ma hanno detto di no". Inevitabili le reazioni dei follower che Rosa ha commentato su Instagram affermando che in molte l'abbiano fatta ridere. "Neanche al mio matrimonio un menù così", qualcuno le ha scritto sottolineando come negli asili i piatti siano molto diversi da quelli presentati nel menù da Perrotta e che sono cucinati dalla cucina che ha come nome "Atelier del gusto".

Il bambino però non apprezza particolarmente tali preparazioni e su questo Rosa fa mea culpa: "Lui che è abituato alla ma cucina dove frullo tutto... Un gusto nuovo è sperare che frullando tutto esca un sapore nuovo, per questo lui poi mangia il pane all'asilo. Io l'ho abituato a tutto all'avocado, ai fagiolini di soia solo che io ho frullato tutto per l'ossessione che potesse soffocare", spiega l'influencer. "Lui non ha problemi all'approccio al sapore ma proprio alla consistenza e poi il bimbo non è particolarmente appetente e noi abbiamo commesso l'errore di farlo mangiare con YouTube e poi lo abbiamo imboccato, lui adesso fa difficoltà a mangiare da solo soprattutto la sera".