Rosa Perrotta si sfoga: "Dimagrimento improvviso". Che cosa succede all'ex tronista

Ci ha abituati ad un rapporto schietto con i follower, Rosa Perrotta, che è sempre pronta a condividere gioie e dolori via social. In queste ore l'influencer ha fatto sapere di esser alle prese con un dimagrimento improvviso, dovuto ad un periodo complicato che sta attraversando. Tra le Instagram Stories di ieri, infatti, Rosa si è immortalata mentre si recava dal chirurgo, spiegando di voler 'rinfrescare' il suo viso. "Oggi diamo una rinfrescatina al viso che si è sciupato - ha dichiarato - andiamo a riempire qualche segno un po' più evidente. Dopo il mio dimagrimento improvviso mi occorreva una rinfrescata". Tra i tag, il medico che le è andato in soccorso, residente a Napoli, dove lei stessa vive.

Rosa Perrotta dimagrita: la crisi con Pietro e la malattia di una persona cara

E' un periodo non particolarmente sereno per l'ex tronista di Uomini e Donne. Secondo alcuni indizi arrivati sempre via social, infatti, la 31enne sarebbe alle prese con una crisi con il compagno Pietro Tartaglione, padre del figlio Domenico, nato nell'estato dell'anno scorso. La coppia, nata proprio nel dating show condotto da Maria De Filippi ed apparsa da sempre complice e affiatata, non si mostra insieme da tempo.

Ma non è finita qui. Perché lo scorso mese l'ex tronista ha spiegato di attraversare un momento difficile, che non ha esitato a definire "il più brutto della mia vita". "Una delle persone più care della mia vita è stata molto male", ha raccontato ai follower, parlando di vero e proprio stress psicofisico. La risalita è in corso. "Leggere sotto il mio ultimo post ‘sei magra’, ‘sei anoressica’… Non sono anoressica fortunatamente", si è sfogata in quell'occasione. E ancora: "Solo per farvi riflettere: noi non sappiamo niente della vita degli altri. ci vuole delicatezza quando ci rivolgiamo agli altri, non sappiamo da cosa vengono. Non sappiamo cosa stanno affrontando".