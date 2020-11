Rosa Perrotta dimagrita: “Non sono anoressica. È stato uno dei periodi più bui della mia vita”

Rosa Perrotta ha aperto il suo cuore ai follower per raccontare un periodo tutt’altro che facile, ma anche per replicare a quanti, notando un certo dimagrimento, l’hanno accusata di aver stravolto troppo il suo aspetto fisico a scapito di una bellezza che l’ha sempre contraddistinta.

La ex tronista di Uomini e Donne ha dato inizio a una serie di storie Instagram spiegando che di norma preferisce condividere sui social solo gli aspetti positivi della sua vita per rispetto della sfera più privata, comprensiva di dolori profondi da tutelare. Tuttavia, stavolta Rosa ha tenuto comunque a partecipare i fan di quanto accadutole di recente, senza entrare nei dettagli ma comunque lasciando intendere le ripercussioni psicologiche e fisiche che gli ultimi eventi hanno causato.

Rosa Perrotta dimagrita: il racconto sui social

“Vengo dal periodo più brutto della mia vita. Una delle persone più care della mia vita è stata molto male”, ha raccontato ai follower Rosa Perrotta entrando nel tema di uno “stress psicofisico” a cui l’evento l’ha sottoposta: “Affrontare questa cosa è stato uno dei periodi più bui e più difficili. Fortunatamente oggi le cose si sono stabilizzate”.

La situazione ha comportato che l’influencer si allontanasse per qualche giorno dal figlio Domenico e dal compagno Pietro, ma oggi tutto pare essersi risolto per il meglio, motivo per cui adesso ha tenuto a dire la sua a quanti hanno commentato negativamente il suo aspetto fisico. “Leggere sotto il mio ultimo post ‘sei magra’, ‘sei anoressica’… Non sono anoressica fortunatamente”, ha assicurato: “Solo per farvi riflettere: noi non sappiamo niente della vita degli altri. ci vuole delicatezza quando ci rivolgiamo agli altri, non sappiamo da cosa vengono. Non sappiamo cosa stanno affrontando”.

Infine, un pensiero a quanti in questo momento di grande difficoltà sanitaria sono accanto a persone care per assistere con tutto l’amore possibile: “So che significa vedere una persona che si ama stare male. Avete tutto il mio affetto, la mia vicinanza”, ha concluso.