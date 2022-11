Rosa Perrotta sommersa dalle critiche per la festa (trash) al figlio di un anno: "Una cafonata"

Rosa Perrotta è stata sommersa da una marea di critiche per la festa di compleanno organizzata al figlio Mario Achille di appena un anno e avuto dal suo compagno Pietro Tartaglione. L'influencer ed ex volto di Uomini e Donne, famosa per la sua vita di lusso e sfarzi, ha organizzato un party per il figlio a tema "Achille e Antica Grecia" che in tanti hanno definito "esagerato".

A scandalizzare di questa festa di compleanno, raccontata per filo e per segno dall'influencer sul suo profilo Instagram, è stata la scelta della Perrotta di voler fare le cose in grande ed allestire una scenografia "da film" curata nel minimo dettaglio per un bambino così piccolo. Una scelta considerata un po' troppo per un bambino di appena un anno e solo un modo per ostentare i propri soldi.

Sotto le carrellate di scatti e video postati da Rosa sul suo profilo Instagram, infatti, sono arrivate critiche velenosissime e a tratti anche ironiche sulla scelta fatta dalla coppia Perrotta-Tartaglione.

Tra i tanti followers dell'influencer, ce ne sono stati tanti che hanno attaccato la Perrotta per questo party considerato proprio fuori luogo: "Un allestimento angosciante per un bimbo di un anno", ha scritto qualcuno. "Fuori luogo", commenta, invece, qualcun altro e che anche chi attacca l'influencer definendo questa festa come solo un modo per ostentare la sua ricchezza economica. E, poi, c'è anche chi ironizza tirando in ballo perfino Brad Pitt: "A 18 anni ci sarà direttamente Brad Pitt con il calesse e i cavalli, di poco gusto".