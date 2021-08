"Il figlio sta male e lei ne parla subito sui social", critiche per Rosa Perrotta di Uomini e Donne

Ieri Domenico Ethan, nato due anni fa dall'amore dell'ex tronista per il compagno Pietro Tartaglione, è stato portato d'urgenza in ospedale

Critiche per Rosa Perrotta dopo il racconto di quanto avvenuto ieri al figlio Domenico Ethan. A criticare l'influencer e tronista di Uomini e Donne sono alcuni utenti, convinti che la 32enne napoletana spettacolarizzi i problemi di salute del bambino per un ritorno di visibilità. All'indomani dello sfogo di Rosa a proposito della forte febbre che ha colpito il piccolino (e dopo che quest'ultimo si è rimesso), i follower accusano la loro beniamina.

Le critiche

"Posso sbagliarmi", scrive una donna, "ma quando una madre prende un così grosso spavento per il figlio, la prima cosa che fa è mettersi davanti al cellulare e parlare su Facebook? Boh, io vorrei stare accanto a lui e confortarlo e non vedere nessuno. È così spaventata che pubblica sui social". Messaggi che restano però isolati nel mare di felicitazioni arrivate a Rosa proprio per la ripresa del bimbo.

Cos'è successo al figlio di Rosa Perrotta

Nelle scorse ore, Rosa si è presa senza dubbio un grosso spavento. L'ex tronista di Uomini e Donne ha infatti raccontato alcuni problemi di salute vissuti nella notte dal figlio Domenico Ethan, avuto due anni fa dal marito Piero Tartaglione. Dopo esser "collassato" a causa di una febbre molto alta, il bambino è stato portato d'urgenza, e per ben due volte, al pronto soccorso, dove gli è stata somministrata una massiccia dose di cortisone, che però gli avrebbe causato effetti collaterali tra cui crisi isteriche di pianto. "Ethan è stato molto male, penso che sia stata la notte più brutta e spaventosa da quando è nato", confessa l'influencer ai suoi circa due milioni di follower, "Ho temuto potesse avere danni cerebrali, lanciava oggetti. Non riconoscevo più mio figlio".

L'allarme è poi rientrato. "Ora sta bene", ha dichiarato, "Condivido questa esperienza con voi per tranquillizzare tutte le mamme a cui puà capitare qualcosa di simile. Mi sono sentita impotente". Poi alcune riflessioni sulla seconda maternità in arrivo, quella che la vedrà diventare mamma di Mario Achille tra qualche mese. "Il dottore - scrive il volto tv - mi raccontava che i primi figli sono soprannominati 'i figli della paura'. Non so quanto cambierà col secondo, temo non molto conoscendomi, ma per ora posso confermare che gli spaventi che mi prendo per lui non me li sono mai presi in una vita intera".