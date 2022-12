Rosa Perrotta in ospedale con il figlio: il racconto social

Un Natale movimentato per Rosa Perrotta, costretta ad andare in ospedale dopo che il piccolo infortunio capitato nei giorni scorsi al figlio Ethan ha avuto ripercussioni più serie di quelle previste. "Mai una gioia, nemmeno a Natale", ha detto la ex tronista di Uomini e Donne raccontando ai follower l'accaduto e ripercorrendo il principio di tutto, ovvero la caduta da una giostra avvenuta qualche giorno fa mentre il bambino era assieme al padre Pietro Tartaglione. Inizialmente né lei né il compagno immaginavano fosse qualcosa di grave, anche perché il piccolo di tre anni non mostrava grandi fastidi. Poi con il passare del tempo il polso del piccolo si è gonfiato per cui hanno deciso di portarlo in ospedale dov'è stato sottoposto a una radiografia che ha evidenziato una frattura composta del polso. Ethan, dunque, dovrà essere ingessato per almeno 20 giorni.

Ma com'è successo che il piccolo Ethan si sia fatto male? "È stata una caduta stupida, erano alle giostrine gonfiabili del centro commerciale" ha spiegato ancora Perrotta che nelle sue storie ha ribadito ancora come effettivamente le conseguenze di quell'incidente all'apparenza banale siano state visibili solo giorni dopo, quando il polso ha iniziato a gonfiarsi.