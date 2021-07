Uomini e Donne, Rosa Perrotta svela il sesso e il nome (originale) del bebè in arrivo

Cicogna in arrivo in casa di Rosa Perrotta, incinta di quattro mesi Nella giornata di ieri l'ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso il video del gender reveal party al fianco del compagno Pietro Tartaglione e del figlio Domenico, soprannominato Dodo, nato il 25 luglio del 2019.

Il gener reveal party

Rosa in abito bianco con toulle e papà Pietro in abito elegante, così i due hanno organizzato un piccolo party per rivelare ai follower il sesso del bebè e il nome scelto per il piccolino. Trattasi di un maschietto, come testimoniato dalla maglietta azzurra indossata dal piccolo Dodo, che è corso in braccio al papà annunciando la lieta notizia. Il nuovo arrivato si chiamerà Mario Achille.

"It’s another boy! - scrive Rosa nell'ultimo post - Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti. Le quote rosa restano in minoranza in famiglia: arriverà un fratellino per Ethan. E noi siamo super felici. Ti aspettiamo Mario Achille".

La storia di Rosa e Pietro, tra crisi e rinascite

Un nuovo inizio per la coppia nata a Uomini e Donne. A metà dicembre Rosa aveva ammesso che la situazione con Pietro si stava rivelando difficile. L'ex tronista non aveva svelato quali fossero i motivi che hanno portato la coppia alla crisi, ma si era limitata a parlare del "momento più brutto della mia vita". Contestualmente, infatti, la donna ha subito la perdita di una persona cara a cui è seguito un dimagrimento improvviso che non è certo sfuggito ai follower. Nel frattempo, qualcuno aveva ipotizzato che in concomitanza con i litigi ci fossero anche diatribe tra le rispettive famiglie: ipotesi mai confermata dai diretti interessati.