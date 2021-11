Rosa Perrotta di nuovo mamma, è nato Mario Achille: "Ci hai fatto spaventare"

Rosa Perrotta è di nuovo mamma. Poche ore fa la ex tronista di Uomini e Donne e il suo compagno Pietro Tartaglione hanno condiviso sui social la gioia della nascita del loro secondogenito, Mario Achille, ritratto con loro nel letto dell’ospedale in cui è avvenuto il parto. La mamma e il bambino stanno bene, ma c’è stata qualche difficoltà che ha reso necessario tenere il neonato sotto osservazione, come la stessa Rosa ha raccontato.

“Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi, i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi” si legge a corredo delle prime immagini postate su Instagram: “Ci hai fatti spaventare un attimo,ma tutto è andato per il meglio. Da oggi,insieme al tuo fratellino,sarai per sempre la ragione della mia vita. 9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille. Grazie infinite a tutti voi per l’amore.Non vediamo l’ora di farvelo conoscere!”

Rosa Perrotta di nuovo mamma: come sta il piccolo Mario Achille

Gli aggiornamenti sul parto cesareo e sulle condizioni del bambino, arrivato a due anni dal primogenito Domenico Ethan, sono arrivati attraverso le storie Instagram. “L’operazione è andata bene, stiamo bene. Abbiamo avuto un piccolo problemino con Mario Achille che è stato tenuto ed è tenuto tutt’ora in osservazione. Lo tengono un pò in incubatrice perchè ha avuto delle piccole difficoltà di adattamento dopo il parto quindi preferiscono così. Ovviamente vi lascio immaginare il mio stato d’animo ma mi hanno tranquillizzata e mi hanno detto che è tutto nella norma quindi bisogna solo un pochettino aspettare”.

E' nato Mario Achille, la gioia di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Condividendo la gioia della sua seconda gravidanza, Rosa Perrotta si era augurata che il parto potesse avvenire in modo naturale diversamente da quanto avvenuto per la nascita di Domenico Ethan. "L’idea di un parto naturale, che mi risparmi un intervento, che mi permetta di tornare subito a casa e stringere Ethan, mi alletta molto", aveva raccontato l’influencer ai follower. Così però non è stato e anche Mario Achille è venuto al mondo con un parto cesareo. La neomamma ha spiegato di non aver potuto trascorrere con il bimbo la sua prima notte per la necessità di tenerlo incubatrice e di volerlo presto stringere tra le braccia. Anche Pietro Tartaglione è al culmine della felicità, come dimostra lo scatto postato poco dopo la nascita del suo bambino.