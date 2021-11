Rosa Perrotta, il racconto del parto complicato e le foto dall'ospedale

Giorno dopo giorno Rosa Perrotta ha raccontato la gravidanza ai follower. Ed adesso, ora dopo ora, aggiorna i follower sulle sue condizioni dopo il parto del piccolo Mario Achille, il secondo figlio avuto dal compagno Pietro Tartaglione dopo Ethan nato nel 2019. Un parto cesareo che in realtà ha visto nascere qualche complicanza, come spiegato dalla neo mamma.

Se ieri pomeriggio Rosa si sentiva meglio, oggi l'influencer racconta di risentire ancora delle problematiche legate al parto, tanto che si immortala sul letto col suo bimbo tra le braccia.

Ma il dolore non riesce a coprire quella che definisce "la sensazione più bella del mondo" ovvero quella che le mamme provano nel tenere tra le braccia il loro piccolo appena nato. "Io sto un po' meno bene rispetto a ieri - ha raccontato nelle ultime Instagram Stories - perché mi sono stati staccati i farmaci endovena e ora sto usando terapia per via orale". E ancora: "Ieri facevo la splendida ma oggi fatico di più quindi valuteremo se è davvero il caso di lasciare già domani la clinica", aggiunge.

Rosa aggiunge poi alcuni dettagli sul bebè. A differenza di Ethan, spiega, il piccolino pesa un chilo in meno, ovvero tre chili. "Pensavo nascesse più grande, e invece", dice. Il primo figlio, inoltre, è nato dopo la scadenza del termine della gravidanza, quindi è stato nel pancione ben quindici giorni in più.

La storia con Pietro Tartaglione

Non è chiaro insomma se Rosa riuscirà a rincasare nel suo appartamento a Milano già nella giornata di domani. Ad aspettare mamma e bimbo c'è il piccolo Domenico Ethan, avuto due anni fa da Pietro, avvocato conosciuto tre anni prima nello studio di Uomini e Donne. In questi anni la coppia ha vissuto una breve crisi dopo la nascita del primo figlio, ma l'allarme è presto rientrato. E ora la famiglia si allarga.