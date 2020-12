"Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, una guerra tra famiglie dietro la crisi: il retroscena bomba"

Si profila l'idea di una guerra tra famiglie dietro la crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Alcuni indizi lasciati sui social lasciano infatti supporre che, oltre alla maretta di coppia, anche i familiari sarebbero coinvolti nel momento difficile che i due ex protagonisti di Uomini e Donne, genitori di Domenico, starebbero vivendo. Niente sfugge all'occhio dei social e alcuni follower di Rosa e Pietro hanno fatto caso al fatto Rosa e la cognata Adele avrebbero smesso di seguirsi sui rispettivi profili. Che la lite sia passata dal piano sentimentale a quello familiare? Dai diretti interessati al momento non è arrivata conferma né smentita.

Di certo c'è che, per la prima volta in tre anni, Rosa e Pietro stanno vivendo un momento complesso. E' stata lei a comunicarlo ai follower, dopo le insistenti domande del pubblico. "Non c’è nulla da nascondere - ha dichiarato tra le Instagram Stories - dobbiamo solo capire. Ho lavorato tanto per costruire quello che ho oggi ma la cosa più preziosa resta la mia famiglia. Cerchierò di tutelarla e salvaguardarla più che posso. Lotterò finché ci sarà motivo di lottare per questa cosa. Spero di non risultare sgarbata nel chiedere un po’ di comprensione. Spero che tutto vada per il verso giusto e si sistemi"". Silenzio assoluto invece da parte di Pietro, che sui suoi social mantiene massimo riserbo. E intanto i due trascorrono feste natalizie da separati ma sempre nel segno dell'amore per il figlio Domenico, soprannominato Dodo', nato un anno fa.