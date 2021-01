Rosa Perrotta, sui social il gesto di distensione per Pietro: così l'ex tronista prova a riappacificarsi

Sta per finire la crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Dopo l'ammissione di una maretta in corso da parte dell'ex tronista (e il silenzio stampa di lui), oggi Rosa torna a parlare del compagno sui social, lasciando intendere che le difficoltà stanno rientrando. E' di queste ore, infatti, la condivisione su Instagram di un'immagine in cui il terzetto si mostra in tutto il suo splendore: un fotografia di famiglia vecchia, che però sembra sentore di riappacificazione.

Il gesto di 'pace' di Rosa Perrotta per Pietro Tartaglione

Presa dalla nostalgia, Rosa ha infatti condiviso una vecchia intervista rilasciata al settimanale Vero in cui parlava delle sue ambizioni di metter su famiglia: sogni realizzati, vista la nascita di Domenico arrivata l'anno scorso. A corredo del video, il brano 'Photograph' di Ed Sheeran. Una Stories, quella della bella napoletana, che lascia intendere un segnale di distensione lanciato verso il compagno, con cui da qualche settimana le cose non stanno andando bene. Lui, intanto, continua ad evitare di esporsi sulla vicenda.

La crisi tra Rosa e Pietro

A metà dicembre Rosa aveva ammesso che la situazione con Pietro si stava rivelando difficile. L'ex tronista non aveva svelato quali fossero i motivi che hanno portato la coppia alla crisi, ma si era limitata a parlare del "momento più brutto della mia vita". Contestualmente, infatti, la donna ha subito la perdita di una persona cara a cui è seguito un dimagrimento improvviso che non è certo sfuggito ai follower. Nel frattempo, qualcuno aveva ipotizzato che in concomitanza con i litigi ci fossero anche datribe tra le rispettive famiglie: ipotesi mai confermata dai diretti interessati.

"Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, una guerra tra famiglie dietro la crisi: il retroscena bomba"

Rosa e Pietro fanno coppia da tre anni, quando si sono incontrati per la prima volta nello studio di Uomini e Donne, dating show in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Da allora non si sono più separati, attestandosi come una delle coppie più amante e tanto da mettere al mondo il primo figlio, Dodò, e da parlare di nozze. Progetti d'amore che, al momento, sono in stand by.