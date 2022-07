Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, voci di crisi: "Dormono separati"

Sembrerebbe giunta al capolinea la storia d’amore di una delle coppie più amate di Uomini e Donne: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Da tempo i due sempre affiatati e in reciproca compagnia sui social, hanno vicendevolmente smesso di fare stories e contenuti di coppia.

L’indiscrezione su Instagram

Un gesto che ha fatto insospettire i fan. A confermare le voci è arrivato nelle ultime ore Alessandro Rosica, titolare dell’account Investigatore Social. Il ragazzo ha parlato di una profonda crisi che da tempo imperversa tra i due: “Purtroppo è vero, c’è crisi. I due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c’è stato nessun tradimento. In bocca al lupo. Tornate a farci sognare. Una delle poche coppie vere rimaste”, si legge sulla pagina di Investigore_socialufficial. Rosa e Pietro continuano ancora a seguirsi su Instagram, un indizio che almeno fa ben sperare. Pare che i due stiano trascorrendo dei giorni di relax ad Ischia insieme. Ciò che allarma è che né l’uno né l’altra appaiono mai insieme ma separati, in compagnia dei loro due figli, Mario Achille, 1 anno, e Domenico Ethan, 3 anni.

La precedente crisi

Del resto non sarebbe la prima crisi vissuta dalla coppia. Prima dell’arrivo di Achille, lo scorso anno, la coppia aveva vissuto un allontanamento che aveva fatto temere ai fan che i due avessero deciso di lasciarsi. “Io non sono solita costruire altari sui miei fallimenti, e rappresentando questo il fallimento per antonomasia della mia vita non ci sono riuscita nonostante le continue richieste. Credo che alcune cose vadano gestite e affrontate tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile. C'è chi si è permesso di giudicarci come cattivi genitori, dicendomi che sono una cattiva madre che non permette al bambino di vedere il padre. Voglio ricordarvi che va bene parlare di gossip, ma è meglio evitare di mettere bocca su tematiche delicate che riguardano i bambini. Noi non ci siamo mai sentiti in dovere di dimostrarci come buoni genitori, non mi sono mostrata tutte le volte che ero con Domenico dal padre. Avete visto il marcio in questa situazione e non la dignità” aveva dichiarato per rispondere alle tante pressioni dei follower. Un periodo di crisi che, fortunatamente per la coppia, è passato e speriamo che questa volta accada altrettanto.