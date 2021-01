Uomini e Donne, la corsa in ospedale di Rosa e Pietro: il figlio cade e batte la testa

Un'altra disavventura per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Quando la crisi di coppia sembrava finalmente superata, un nuovo grattacapo è arrivato nella vita degli ex protagonisti di Uomini e Donne: trattasi del capitombolo del figlio Domenico, due anni, che ha reso necessaria una corsa in ospedale, il Mangiagalli di Milano.

Come sta il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

A raccontare l'incidente tra le Instagram Stories è stata proprio l'ex tronista, che si è immortalata nei corridoi della struttura: "Siamo all'ospedale pediatrico perché Dodo, correndo, è scivolato e ha battuto la testa, gli è venuto un livido, un bozzo enorme, una cosa mostruosa. Quando è caduto aveva il cappello e solo sollevandolo ho potuto vedere. In ospedale abbiamo fatto tutti gli accertamenti, ora stiamo tornando a casa. Il bozzo gli resterà per un po' di tempo, ma era una cosa mostruosa. Stavo per svenire quando l'ho visto".

A fare eco è stato poi Pietro: "Solo un grosso spavento. ha preso una brutta botta alla fronte, ha una pallina da ping pong in testa. I medici però ci hanno rassicurato che sta bene. Grazie per tutti i vostri messaggi".

Ora la famiglia è a casa, dove dovrà osservare 48 ore di osservazione.

La crisi (superata?) tra Rosa e Pietro

Proprio la scorsa settimana Rosa e Pietro, legati da tre anni, hanno comunicato il riavvicinamento dopo la crisi delle ultime settimane. La coppia sta facendo di tutto per "ritrovare serenità", come raccontato dai diretti interessati su Instagram. Alla base della maretta, oltre ai consueti alti e bassi tipici di ogni relazione, è probabile ci siano state anche le difficoltà vissute da Rosa sul versante privato: proprio di recente, infatti, l'influencer ha raccontato di esser dimagrita molto dopo aver perso una persona cara. Ed è a fianco di Pietro e Dodò che ora, piano piano, sta ritrovando il sorriso.