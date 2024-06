Rosalinda Cannavò: "Sono stata depressa, mi dicevano che non potevo stare male perché ero incinta"

Rosalinda Cannavò è incinta di sette mesi. Su Instagram spesso condivide scatti del pancione e anche riflessioni sul momento magico e difficile che sta vivendo. Le sue esternazioni sono soggette a commenti e critiche. Per questo motivo ha deciso di rivelare di essere caduta in depressione all'inizio della gravidanza. Al suo fianco, sempre, il compagno Andrea Zenga, 30 anni.

"Sono di nuovo bloccata con la cervicale e la schiena. I cambiamenti di peso durante la gravidanza mi stanno sicuramente portando ad assumere una scorretta postura. Quindi mal di schiena e dolori alla cervicale sono ormai all’ordine del giorno", ha raccontato la futura mamma. In merito alle analisi che deve fare ha poi aggiunto: "Dovrò fare quelle che riguardano il gruppo sanguigno nell’ospedale dove partorirò. Essendo Rh negativo, dovrò fare l’immunoprofilassi anti-D". L'immunoprofilassi è raccomandata a tutte le donne con gruppo sanguigno Rh negativo, il cui partner sia Rh positivo, a 28 settimane di gravidanza così da non permettergli di sviluppare una risposta immunitaria contro i globuli rossi del feto.

La gravidanza ha fatto sorgere anche dei problemi alla tiroide e per questo deve prendere una pasticca al giorno. Queste confidenze hanno portato alcuni a criticarla: "Come mi permetto di raccontare dei disagi legati alla gravidanza? Dovrei mostrarmi solo in uno stato di grazia divina? Non sarei vera. Io, nel bene e nel male, ho scelto di utilizzare queste piattaforme per mostrarmi la mia realtà così com’è. Penso anche che, pur sforzandomi a non condividere la realtà, farei sentire sbagliate molte di quelle donne che non si rispecchierebbero perché, no, non sempre è un percorso semplice".

"Ancor prima di conoscere sulla mia pelle cosa significasse, non mi sono mai permessa né di giudicare, né di criticare. Ho sempre agevolato la donna incinta, gli anziani, i disabili, non perché dovessi, ma perché sono stata educata così. Molti si lamentano anche di questo”, ha proseguito Cannavò adirata.

"Mi dicevano che non avevo diritto a stare male perché ero incinta"

E proprio per spiegare perché bisogna avere tatto e rispetto dei sentimenti altrui e di conseguenza anche delle donne in colde attesa ha deciso di raccontare che ha dovuto affrontare anche la depressione. "Vi racconterò una cosa molto intima e personale, ci ho riflettuto a lungo se farlo… Ma lo voglio fare per tutte quelle donne che si sentono sole e tengono per sé alcune cose per la paura di essere giudicate. Io all’inizio della gravidanza ero depressa. Non mi vergogno di dirlo. Sapete quanti sbalzi ormonali subiamo? Non capivo cosa mi stesse succedendo e mi colpevolizzavo perché ricevevo come risposte: 'Non hai il diritto di essere depressa perché sei incinta e devi essere la donna più felice del mondo'. Io invece, in quel momento, stavo davvero male".

"Non pensate che adesso che lo confesso sia semplice. Nonostante io abbia superato ampiamente quel momento, ho difficoltà ancora oggi a raccontarlo, per colpa di chi non è stato empatico con me. La donna incinta non acquisisce un super potere che la rende invincibile", ha concluso l'attrice.

Dopo le sue parole in molte le hanno risposto e hanno voluto condividere le proprie esperienze. Alcune l'hanno ringraziata per aver deciso di parlare apertamente dei suoi problemi, problemi che poi accomunano, non tutte, ma molte future madri.