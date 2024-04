Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga svelano il sesso del bebè: "Ora possiamo immaginarti", il video

Un fine settimana speciale per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La coppia ha organizzato un party per svelare il sesso del loro bebè. La 31enne siciliana e il 30enne marchigiano si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip nel 2020 e si sono innamorati. Fuori dalla casa hanno continuato a conoscersi, poi sono andati a convivere e infine diventeranno genitori.

Per il gender reveal party hanno radunato amici e parenti e per svelare il sesso del bebè hanno aperto una grande scatola dalla quale sono volati in cielo coriandoli e palloncini rosa: sarà una bambina. "È stata l’emozione più grande della nostra vita. Ieri ci siamo goduti ogni singolo istante con le nostre famiglie, con i nostri amici. Abbiamo pianto, riso e ci siamo tutti emozionati. Diventare genitori è la cosa più bella che potesse capitarci”, ha scritto lei domenica sul social, prima di rivelare la scoperta", ha scritto Rosalinda su Instagram.

Poche settimane fa a Verissimo Rosalinda aveva raccontato della scoperta della gravidanza: "L'ho scoperto durante le vacanze natalizie. Eravamo da lui nelle Marche. Io, spinta da una nostra amica, ho deciso di fare il test. Mi sentivo stanca, ma non credevo fosse possibile. È risultato subito positivo, non ci volevo credere". "Ho aspettato qualche giorno, il tempo di rientrare a Milano. Volevo aspettare ancora di più, ma non ce l’ho fatta. Il primo giorno che siamo rientrati gli ho fatto trovare una scatola con all’interno il test di gravidanza", ha raccontato la futura mamma.

Su Instagram Rosalinda e Andrea hanno condiviso un video del momento e sotto al post sono moltissimi i commenti di congratulazioni e felicitazioni.