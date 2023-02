Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, bebè in arrivo? A cuore aperto a Verissimo

(Nel video Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Verissimo)

Dal Grande Fratello, dove si sono conosciuti e innamorati, ai progetti di famiglia. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, fidanzati da due anni, iniziano a pensare seriamente a un figlio. Ospiti oggi a Verissimo, i due non hanno negato che è questa la loro priorità (e chissà che non ci stiano già provando).

Il matrimonio può attendere, come spiega lui: "L'anello c'è, gliel'ho regalato al nostro primo anniversario. Il mio sogno però è quello di avere una figlia e di costruire una famiglia insieme perché sento che è la donna giusta e poi mi farebbe tanto piacere che fosse la mamma di mia figlia, o di mio figlio. È un passo che vorremmo tanto fare. Il matrimonio anche, sì, ma dopo". Rosalinda sorride per il desiderio di Andrea, che preferirebbe una femmina, e sulle nozze la pensa uguale: "Per me il matrimonio è molto importante ma non credo che sia il matrimonio a definire una coppia famiglia. Noi nel nostro piccolo siamo già una famiglia. Sarà un di più".

A desiderare l'arrivo di un bambino anche la mamma di Andrea Zenga, Roberta, che glielo confessa in un video-sorpresa per loro. "Mamma non vede l'ora di diventare nonna" commenta il figlio dell'ex portiere, che sul suo rapporto con Rosalinda aggiunge: "Mi auguro di continuare così, giorno dopo giorno costruiamo le basi di un futuro insieme. Mi auguro che vada tutto nel verso giusto e di crescere insieme". E Rosalinda gli fa eco: "Io mi auguro di rimanere così affiatati e di continuare ad amarci come ci amiamo oggi e magari anche di più".