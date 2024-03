Cannavò e Zenga svelano i possibili nomi del loro primo figlio (e la reazione di nonno Walter alla notizia della gravidanza)

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono stati ospiti di Verissimo a qualche giorno dall'annuncio della loro prima dolce attesa. "Siamo felicissimi, è stato difficile tenerlo per noi, ma ora siamo contenti di condividere questa gioia" ha confidato la coppia, nata tre anni fa durante il Grande Fratello Vip: "Tre anni d'amore bellissimi, nonostante sia iniziata in modo insolito. Ci siamo conosciuto in un reality, ma questa cosa è arrivata al momento giusto".

L'attrice è al quarto mese di gravidanza, scoperta durante le ultime vacanze di Natale: "Ho fatto il test con un'amica, non ci volevo credere, ma ho aspettato qualche giorno prima di dirlo ad Andrea", ha confidato. Il sesso del bebè ancora non è noto, ma è già partito il totonomi: "Se femmina Dafne o Camilla, se maschio siamo propensi a chiamarlo Teo perché vorrei ricordare Teodosio Losito", ha affermato Rosalinda riferendosi allo sceneggiatore, morto a gennaio 2019 e noto per aver firmato fiction di successo trasmesse sulle reti Mediaset.

Piena di gioia la reazione dei nonni alla scoperta della gravidanza. "La reazione di nonno Walter? È stato contento, lui è felice di Rosy, tra loro c'è sintonia", ha raccontato Andrea parlando del padre, l'allenatore di calcio, ex calciatore e dirigente sportivo con cui per un periodo c'era stato un allontanamento che oggi fa parte del passato. Infine: "La gioia più grande era diventare madre e di diventarlo con un padre così accanto", ha aggiunto Rosalinda che ha anche ringraziato il collega ed ex fidanzato Gabriel Garko per il videomessaggio inviato per l'occasione: "Sarà sempre parte della mia vita", ha concluso.

(Di seguito un momento dell'intervista)