Rosalinda Cannavò e l'emozionante video ad Andrea Zenga nel momento in cui scopre che sarà papà

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presto saranno genitori. La coppia, ormai settimane fa, ha rivelato di essere in dolce attesa, hanno mostrato il gender reveal party, ma non avevano mai ben spiegato il momento in cui erano venuti a conoscenza della gravidanza.

Rosalinda aveva solo rivelato, a Verissimo, che aveva fatto il test durante le vacanze di Natale: "Eravamo da lui nelle Marche. Io, spinta da una nostra amica, ho deciso di fare il test. Mi sentivo stanca, ma non credevo fosse possibile. È risultato subito positivo, non ci volevo credere". Cannavò però non ha comunicato subito la notizia al compagno, ha aspettato di tornare a Milano.

"Il 2 gennaio decido di dire ad Andrea che il nostro sogno più grande stava per diventare realtà", ha scritto Rosalinda a corredo del video che mostra il momento esatto in cui Andrea scopre la bellissima novità. "È successo all’inizio dell’anno. Gli ha fatto trovare una scatola con dentro il test di gravidanza positivo", ha spiegato ancora e infatti nel filmato si vede Zenga aprire una scatola rossa, cercare per qualche secondo e poi estrarre il test di gravidanza positivo. La casa è ancora addobbata per il Natale, ci sono l'albero e qualche pacco ancora incartato e ovviamente il loro canino Chinu. "Ma che c***o dici?!", esclama il futuro papà, "Amore lo sapevo! Ti amo tantissimo. Ti avevo sgamato subito". Evidentemente Zenga aveva capito qualcosa. Il filmato si conclude, oltre che con baci e abbracci, con la vidochiamata alle famiglie per dare la bella notizia. Si tratterà di una femminuccia, che, stando a quanto hanno i futuri genitori nascerà a settembre e si chiamerà o Dafne o Camilla.