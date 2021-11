Rosalinda Cannavò festeggia il compleanno: il regalo inaspettato di Andrea Zenga

Buon compleanno Rosalinda Cannavò! L'attrice, in arte Adua Del Vesco, oggi festeggia 29 anni e sono stati in molti a farle gli auguri, in particolare i suoi ex compagni nella Casa del Grande Fratello Vip. Proprio al Gf Rosalinda ha trovato il suo vero amore, Andrea Zenga, dopo lunga e travagliata storia con Giuliano Condorelli (che è stato lasciato proprio durante il programma condotto da Signorini).

Gli auguri di Andrea Zenga e degli amici

Andrea Zenga ha sorpreso la fidanzata con un regalo romantico: un viaggio a Parigi. Il regalo era sotto forma di rebus e Zenga ha scritto sui social "ci ha messo un po' a decifrare il biglietto, ma è comprensibile". I due partiranno alla scoperta della città più romantica del mondo il 3 dicembre.

Tra gli auguri alla giovane attrice non sono mancati quelli di Elisabetta Gregoraci, che ha condiviso un video dove le due si abbracciano, quelli di Carlotta Dell'Isola e di Guenda Goria tutte amiche conosciute al Gf.