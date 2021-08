Rosalinda Cannavò, la maternità può aspettare: "Vorrei congelare gli ovuli"

L'attrice lo ha confidato ai follower che hanno subito sperato in una gravidanza, ma assicura: "Non sono incinta"

Bebè in arrivo per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga? No. O meglio, non ancora. L'attrice non nega il desiderio di diventare mamma, ma non è un progetto a breve termine, come ha spiegato su Instagram parlando con i follower: "Da un po' di tempo sono in paranoia su questa cosa nel senso che il tempo passa e vedo il mio corpo cambiare. Accetto tutti i cambiamenti fisici anche se è normale essere un po' stravolti".

Il tempo che passa è un countdown per la gravidanza, ha detto ancora Rosalinda: "La cosa che più mi fa paura non è invecchiare fisicamente, a livello estetico, ma che questo possa in futuro intralciare la mia voglia di diventare madre e di creare una famiglia". Una preoccupazione che l'ha spinta ad informarsi sul congelamento degli ovuli: "In realtà è da un po' di anni che pensavo a questa cosa perché già avevo previsto che non sarei diventata mamma ad una età molto giovane - ha rivelato tra le storie - e volevo preservare questo momento di alta fertilità anche in futuro per facilitare il tutto. E secondo me è una buona cosa".

I follower vogliono un 'nipotino'

Sentirla parlare di bambini ha acceso le speranze dei follower, che vorrebbero vedere Rosalinda e Andrea diventare genitori. Sull'argomento però l'attrice frena: "Vi prego, parlando di congelazione degli ovuli significa che attualmente non sono incinta. Non fate supposizioni basate sul nulla". Per vederla con il pancione, dunque, bisognerà aspettare ancora un po'.