Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga diventano genitori: l'annuncio della gravidanza

Rosalinda Cannavò è incinta. L'attrice siciliana (ex Adua del Vesco) e il suo compagno Andrea Zenga saranno presto mamma e papà. La coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip ha, infatti, appena annunciato la gravidanza via social e mostrato la grande gioia nel sapere che presto la loro famiglia si allargherà. Arrivano due nuovi genitori nel mondo delle coppie vip in questo 2024 che regalerà ai due ex gieffini la gioia più grande, quella di diventare genitori. A dare l'annuncio ai fan di questa gravidanza sono stati gli stessi Rosalinda e Andrea con un video pubblicato su Instagram dove svelano al mondo intero che presto diventeranno mamma e papà per la prima volta.

L'attrice ha deciso di rendere pubblica la lieta notizia solo alla fine del primo trimestre di gravidanza, come consigliato dagli esperti ed è felicissima, oggi, di poter annunciare a tutti che presto sarà mamma.

"Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande. Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande:

diventeremo mamma e papà. Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti". Sono queste le parole di Rosalinda condivise anche dal suo compagno Andrea Zenga con cui è insieme da 3 anni.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zanga genitori: il video annuncio della gravidanza

Rosalinda Cannavò incinta: quando nasce il bambino

Rosalinda Cannavò ha annunciato la sua prima gravidanza all'età di 31 anni. L'attrice, e volto tv di diversi reality dal Grande Fratello Vip a Tale e Quale Show, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato, il calciatore Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga, ex calciatore e allenatore. Il loro bambino, di cui non si conosce ancora il sesso, secondo i calcoli dovrebbe nascere a settembre 2024.