"Senza figli, morta di fame che viene dal Sud": Rosalinda Cannavò risponde per le rime ai feroci insulti

Rosalinda Cannavò è stata ancora una volta destinataria di insulti vergognosi. Era già successo che l'attrice, già nota come Adua Del Vesco, finisse nel mirino di haters senza scrupoli e che lei rispondesse a tono. E anche stavolta, nel pieno dell'estate che la trova spensierata in vacanza con il fidanzato Andrea Zenga, si è trovata costretta a farlo, a commentare i messaggi scritti privatamente da qualcuno con una ferocia verbale incomprensibile.

"Tanto amore dichiarato ma niente figli. Strano amore/ Certo, ti ha pagato la vacanza, morta di fame con valigia di cartone dal Sud/ Amore finto senza figli": questi i commenti arrivati a Rosalinda, attaccata per le sue origini meridionali e, soprattutto, per la mancata maternità. Ed è proprio su questo aspetto che l'ex concorrente del Grande Fratello e di Tale e Quale Show ha dimostrato maggiore rammarico, rispondendo con schiettezza all'utente di cui ha sottolineato l'indelicatezza e l'assurda cattiveria. "Ma vi rendete conto cosa deve sopportare una persona? Ma vi sembra normale sfottere così? E se una coppia avesse problemi ad avere figli? Davvero non c'è un limite sui social" le parole di Cannavò: "Sul fatto che vengo denigrata perché sono nata nel Sud Italia non lo commento perché si commenta da solo. Peccato che il nostro cibo, il nostro essere generosi con il prossimo e la nostra terra li amate quando venite in vacanza".

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sui figli tanto desiderati

Proprio di figli Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno parlato in una recente intervista a Verissimo. "Il mio sogno è quello di avere una figlia e di costruire una famiglia insieme perché sento che è la donna giusta" aveva detto lui confermando il profondo sentimento che lo lega alla compagna. Dello stesso tenore anche lei: "Per me il matrimonio è molto importante ma non credo che sia il matrimonio a definire una coppia famiglia. Noi nel nostro piccolo siamo già una famiglia. Sarà un di più (...) Io mi auguro di rimanere così affiatati e di continuare ad amarci come ci amiamo oggi e magari anche di più".