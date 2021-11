Spunta la "frequentazione" tra Rosalinda Cannavò e Massimo Boldi

Che cosa ci fa Rosalinda Cannavò insieme a Massimo Boldi? E' la domanda che si pongono i fan dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, arrivata all'attenzione delle cronache l'anno scorso a seguito della partecipazione al reality show e, soprattutto, per aver svelato di aver finto una relazione con Gabriel Garko. Oggi il suo nome è associato a quello del famoso attore e regista, ed è il magazine Chi - nel numero in edicola questa settimana - a svelarne le ragioni.

Rosalinda e Massimo infatti si frequentano da un po'. E sempre più spesso. Ma chi pensava che dietro i loro incontri ci fosse malizia verrà le proprie aspettative tradite. Tra i due infatti è certamente nato un buon feeling, ma il loro rapporto avrebbe un approdo in realtà professionale: lui avrebbe infatti messo gli occhi su di lei come protagonista del suo prossimo film comico.

Per Rosalinda, insomma, l'amore continua a portare il nome di Andrea Zenga, figlio dell'allenatore Walter, conosciuto proprio l'anno scorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Proprio qualche giorno fa, non a caso, la donna si è lasciata andare ad una romantica dedica nei confronti del giovane: "Ho raggiunto tanti obiettivi nell’ultimo anno - ha scritto su Instagram - Quando mi dicevano anni fa che una donna felice può avere tutto, non ci credevo. Oggi capisco che quella che prima mi suona come una “frase fatta”, non lo era. La tua presenza ha arricchito la mia vita e l’ha resa migliore . Mai nessuno come te".4

Poco o nulla è dato poi sapere della nuova pellicola in lavorazione di Boldi.