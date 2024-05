"Spero tua figlia diventi anoressica". Rosalinda Cannavò, incinta di cinque mesi, risponde alle assurde minacce

Un nuovo attacco sui social contro Rosalinda Cannavò. L'attrice, ex giaffina, però questa volta ha deciso di pubblicare quanto le è stato scritto nei messaggi. Nonostante stia vivendo un momento magico e particolare, Rosalinda è incinta di cinque mesi, che condivide con il compagno Andrea Zenga, non può non denunciare le parole terribili che le sono state rivolte.

Di recente Cannavò ha lasciato un biglietto d'amore al futuro padre della sua bambina che lui poi ha deciso di condividere sui social: "Buongiorno amore mio, torno presto. Sei la mia vita". Un hater ha voluto vedere in questo gesto della negatività. "Hai paura che Zenga ti lasci, si vede dai messaggi che gli scrivi. Hai sostituito l’anoressia con la dipendenza affettiva. Speriamo tua figlia diventi anoressica… Sai che ridere", parole pesantissime che hanno fatto soffrire Rosalinda. Visto che l'utente ha tirato in ballo anche la figlia l'attrice ha deciso di non rimanere in silenzio: "Dovete spiegarmi, per favore, cos’è che passa per la testa di certe persone per scrivere delle cattiverie così pesanti. Chi fa questo dovrebbe pagare. Imparare la lezione…". Rosalinda nel corso degli anni ha spesso raccontato la sua battaglia contro l'anoressia. Due anni fa su Instagram aveva anche condiviso un post in cui aveva mostrato com'era quando era malata. "Ho i segni sul cuore e sulla pelle! Ma sconfiggerti è stata la cosa più difficile e giusta che potessi fare!", aveva scritto l'attrice a corredo di quelle immagini così forti.

Sfoghi simili sono stati pubblicati in questi giorni da Andreas Muller. Il ballerino da circa tre mesi è diventato papà di due gemelline, ma la felicità ogni tanto è offuscata dai commenti non richiesti e dalle dure critiche che gli arrivano per messaggi. E proprio condividendo alcuni dei commenti si era poi sfogato così: "In qualche modo ti trovo! Vogliamo andare a cercare i leoni di questi commenti e vediamo se ci ripetono le stesse cose in faccia?".