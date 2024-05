Rosalinda Cannavò presto mamma, quando nasce la figlia e il dolcissimo album dei ricordi

Rosalinda Cannavò (ex Adua del Vesco) aspetta la sua prima figlia insieme al compagno Andrea Zenga. Incinta da pochi mesi e desiderosa di conoscere prestissimo la bimba che le stravolgerà la vita facendola diventare mamma per la prima volta, l'attrice di soap opera è alle prese con le prime nausee per la gravidanza, le prime paure da futuro genitore, le ansie per la salute della piccola, la gioia di mettere al mondo una figlia tanto desiderata e ha deciso di fermare tutte queste emozioni in un album di foto da riempire mano a mano che la sua gravidanza va avanti.

Così, tra qualche anno, quando si guarderà indietro potrà riscoprire ogni emozione bella o brutta vissuta durante il periodo più bello della sua vita.

Nell'album, mostrato da Rosalinda nelle sue stories Instagram, si vede un insieme di scatti che ripercorrono tutti gli step della gravidanza dall'annuncio sui social al primo test di gravidanza, dall'ecografia in 3D che ha mostrato i tratti della bimba per la prima volta al gender reveal e non mancano le dediche di amici stretti e famiglia scritte nel giorno in cui i due, innamoratissimi, hanno rivelato a tutti il sesso del loro bebé.

L'annuncio della gravidanza

L'annuncio della gravidanza di Rosalinda arrivava poco più di un mese fa sui social. Era il 16 marzo quando Rosalinda e Andrea rivelavano a tutti che sarebbero diventati presto genitori con un video adorabile pubblicato su Instagram. Dopo quel momento, il racconto della gravidanza è proseguito sui social e i due hanno presto svelato anche il sesso del bebé annunciando che avranno una femminuccia.

Un'emozione grandissima per i due che desideravano tanto diventare genitori e che prestissimo lo saranno per davvero.

Quando nasce la figlia di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Rosalinda, infatti, è attualmente al quinto mese di gravidanza. Questo significa che la piccolina, di cui non sappiamo ancora il nome scelto, nascerà a settembre 2024.

