Rosalinda Cannavò, le foto al settimo mese di gravidanza. Poi il dettaglio sul rapporto con la famiglia Zenga

Rosalinda Cannavò è incinta di sette mesi, la 31enne ha condiviso su Instagram le foto con il pancino in evidenza. Nelle foto scattate allo specchio si mostra in intimo e con in collo il suo carlino. Sorridente e felice ha scelto, non a caso, la canzone di Raf "Un'emozione inaspettata".

In alcune storie Instagram Rosalinda ha poi risposto alle domande dei suoi follower e in particolare a una che le chiedeva come avrebbe trascorso le vacanze. "A luglio e agosto non andremo in Sicilia e non staremo a Milano, ma nelle Marche per fare qualche giorno di mare, ma da metà agosto torneremo a Milano in attesa del parto previsto in quelle settimane". Poi un dettaglio bellissimo che rivela in che rapporti siano la sua famiglia e quella del fidanzato Andrea Zenga: "Staremo in famiglia da Andrea e i miei genitori ci raggiungeranno nelle Marche".

La relazione tra lei e Andrea è nata all'interno della casa del Grande Fratello e da quel momento non si sono mai più lasciati. Quando ha scoperto di essere incinta era Natale e per rivelarlo al compagno ha aspettato di tornare a Milano ed essere solo loro due. Al momento al matrimonio non ci pensano: "In realtà viviamo già come marito e moglie", aveva detto l'ex gieffina a Verissimo.