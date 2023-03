Rosanna Banfi ricorda mamma Lucia: la dedica a un mese dalla morte

Il 22 febbraio Rosanna Banfi diceva addio alla sua mamma. Lucia Lagastra, moglie di Lino, aveva 85 anni ed era da tempo malata di Alzheimer. E adesso che è trascorso un mese dalla sua scomparsa, i social tornano a essere veicolo di condivisione del ricordo della donna, raffigurata al suo fianco in una foto di qualche tempo fa. "Un mese. Mamma per sempre" ha scritto a corredo dell'immagine l'attrice che ha sempre parlato della madre e del padre come un esempio da seguire per la forza e la determinazione dimostrata nel superare le difficoltà in ogni frangente della loro vita.

Un amore forte e indissolubile quello nato 60 anni fa tra Lino Banfi e l'adorata compagna di una vita, rimasto lo stesso e, anzi, ancor più solido negli ultimi tempi segnati dalla malattia di Lucia. "Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei" aveva detto Banfi in un'intervista rilasciata qualche mese fa. Superati i primi giorni di lutto Lino Banfi aveva affidato a una metafora la potenza delle sue emozioni: "Faccio l'esempio di una foto: se la strappi puoi unirla con qualsiasi tipo di colla, ma resta staccata. Più tardi succede e più pensi al tempo che hai trascorso con lei" aveva raccontato, confidando anche come il proprio dolore fosse stato condiviso con Maria De Filippi, negli stessi giorni provata dalla morte del marito Maurizio Costanzo. "Abbiamo avuto più o meno lo stesso destino negli stessi giorni, come se si fosse staccata una cosa da te. Passerà, ma non è facile", aveva confidato.