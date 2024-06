Rosanna Banfi diventa nonna: "Mia figlia, in menopausa a 27 anni, incinta grazie alla procreazione assistita"

Rosanna Banfi sarà presto nonna. L'attrice 61enne, figlia di Lino, ha annunciato la bella notizia a Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio che andrà in onda giovedì 4 luglio su Rai 2. Rosanna ha raccontato come la gravidanza della figlia Virginia sia stata molto desiderata dopo che la giovane donna ha ricevuto la diagnosi di menopausa precoce.

"Virginia ha scoperto di essere in menopausa precoce a ventisette anni e ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita", ha spiegato: "Due tentativi sono andati male, ma la terza volta è rimasta incinta". Immensa la gioia della famiglia, nonno Lino compreso, per quanto ancora la prudenza sia tanta, vista la delicatezza della situazione: "Ancora non ci crediamo, neanche mio padre Lino si vuole illudere perché i rischi sono tanti. Ma Virginia è determinata. Per ora sta a letto e aspetta che passi il fatidico primo trimestre per dire a tutti che diventerà mamma". Nel ruolo di nonna, però, Rosanna non ha voluto ancora immedesimarsi: "Se ho comprato qualcosa? Niente, per scaramanzia nemmeno un ciuccio o un bavaglino. Ma sono felice e spero che mia madre Lucia, scomparsa da poco, da lassù vegli sulla sua nipote del cuore", ha aggiunto ancora in riferimento alla signora Lagastra, amatissima moglie di Lino Banfi, scomparsa un anno e mezzo fa.

Il racconto di Virginia Leoni: "Io in menopausa precoce, sono andata in crisi"

Virginia e Pietro Leoni sono i due figli di Rosanna Banfi, nipoti amatissimi di Lino Banfi. La primogenita, Virginia, è nata nel 1993 un anno dopo il matrimonio dei suoi genitori, Rosanna Banfi e Fabio Leoni, mentre il fratello minore Pietro è nato nel 1998. Virginia Leoni, si è sposata nel 2021 dopo circa 8 anni di fidanzamento con Gianluca De Marco che lavora con lei nel ristorante di famiglia a Roma.

Qualche mese fa è stata proprio Virginia a raccontare le sensazioni provate quando le è arrivata la diagnosi di menopausa precoce: "Prima di sposarmi, nell’ottica di avere un bimbo, ho deciso di smettere la pillola contraccettiva" aveva spiegato al Corriere della Sera: "Era ottobre del 2020, ma passavano i mesi e il ciclo mestruale non tornava. All’inizio ho pensato fosse normale, erano più di dieci anni che prendevo la pillola. Magari era legato allo stress per i preparativi delle nozze. Quando è passato un anno, ho fatto controlli più approfonditi. E solo allora è emersa la verità, che mi ha confusa, mi ha mandato in crisi". Poi l'incontro con Arianna Pacchiarotti, responsabile del Centro Pma (Procreazione medicalmente assistita) del San Filippo Neri di Roma l'ha indotta ad iniziare un percorso che oggi, come ha raccontato mamma Rosanna, ha portato alla gravidanza.