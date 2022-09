"Non riconosco nulla di me, neanche le mani". La dolorosa foto di Rosanna Banfi in chemioterapia

Sono passati oltre dieci anni dal giorno in cui Rosanna Banfi ha ricevuto la diagnosi di cancro al seno. Dieci anni che però non cancellano il ricordo. Non possono cancellarlo. Soprattutto se a farlo riaffiorare ci pensano i cosiddetti "ricordi di Facebook", quei contenuti che il social network selezione per riportarci indietro nel tempo. E che a volte possono fare molto male.

Nella serata di ieri Rosanna, 59 anni, ha condiviso il ricordo del momento peggiore, quello in cui era alle prese con gli effetti della chemioterapia. Nella foto, l'attrice e figlia di Lino Banfi guardaverso il basso: il viso è gonfio, è stanco; la testa, ormai senza capelli, è coperta da un cappello; la schiena curva indica tutta la fatica di sopportare un momento così complesso.

"Fb mi ha ricordato questa foto - scrive sul suo profilo Rosanna, prossima concorrente di Ballando con le Stelle, al via ad ottobre - Era l'estate 2009. Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie, le braccia il viso... ecco riconosco gli orecchini. E’ stata una estate difficilissima ma, eccomi qua sono passati 13 anni". Quindi la conclusione: "La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole".

Da allora, da quegli anni passati a combattere la malattia, Rosanna combatte per sensibilizzare il pubblico alla prevenzione. Lei, di avere il cancro, lo aveva scoperto per caso: si era accorta di una pallina dura nel seno destro e aveva fatto la mammografia, un esame che aveva prenotato "giusto per scrupolo", ammette oggi. Un esame che si è rivelato salvifico. "Nodulo è una parola che non si capisce all'inizio. Che roba è? - raccontò - I medici non si sbilanciano, non ti dicono che forse hai il cancro. Come non ti dicono tutto quello che ti può succedere quando fai la chemio. Da una parte forse è un bene, ma la verità è che le donne vogliono sapere. A me lo ha raccontato la signora che fa le parrucche. 'Conta diciotto' mi ha detto. E così è stato: dopo diciotto giorni via i capelli". Al suo fianco una famiglia solidissima, l'attore Fabio Leoni e i loro due figli, il padre Lino e la mamma Lucia Zagaria, oggi malata.