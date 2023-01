"Ero in cucina e ho sentito un tonfo". Rosanna Fratello racconta il suicidio del fratello

(Nel video in alto, il racconto di Rosanna Fratello)

Cinquanta anni di carriera, un vissuto fatto di gioie e dolori. È quello che Rosanna Fratello, voce di "Sono una donna, non sono una santa", racconta a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, tra l'amore per marito Lino, i figli e i nipotini. Ma è soprattutto nel ricordo del fratello Giovanni, suicida in giovane età, che la cantante si commuove.

Rosanna ricorda la morte del fratello come l'episodio più doloroso della sua vita. "Anche a distanza di anni ce l'ho sempre bene presente nella mia mente. Ha avuto una vita breve segnata da una malattia e alla fine ha deciso di non voler esserci più", confida l'artista 71enne. E ancora: "Oggi voglio ricordarlo col sorriso. È stato lui a portarmi in giro, nei concorsi. È stato lui a darmi questa possibilità di cantare, è a lui che devo la mia carriera. Quando è morto, non mi aspettavo da lui un gesto del genere. Due secondi prima eravamo entrati in camera io e mia mamma per stare con lui, poi siamo andati in cucina e abbiamo sentito un botto pazzesco: mio fratello non c'era più. È la cosa peggiore che una madre e una sorella possano vivere. Non lo auguro a nessuno. I genitori dovrebbero andare sempre via prima dei figli. Non c'è una sera in cui non prego e gli chiedo di starci vicino. Sono sempre rivolta a lui nel ringraziarlo per essere stato mio fratello".

Inseparabile il marito Pino, con cui fa coppia da ciquant'anni. E che è stato fondamentale nella vicinanza al fratello Giovanni. Insieme, infatti, Rosanna e Pino andavano a Napoli a procurarsi alcune erbe di "medicina alternativa" per Giovanni. La cantante sostiene che non credeva alle cure alternative, ma lo faceva per la mamma: una donna pronta a tutto pur di vedere alleggerirsi il dolore di un figlio. "Quando io e mio marito ci siamo messi insieme eravamo giovanissimi, era il mio dirimpettaio", dice oggi. "Pino è una persona molto premurosa, è sempre presente. Lui c'è. E' una persona che c'è. E, quando si torna a casa alla sera, dopo uno spettacolo o dopo un viaggio e trovi una persona che si preoccupa per te, è davvero bello".