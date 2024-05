Rosanna Lambertucci ricorda l'ex marito morto: "Dietro ogni mia scelta ci sei sempre tu"

Vent'anni insieme, una figlia - Angelica, oggi mamma di una bambina di 11 anni - poi la separazione e il riavvicinamento durante la malattia. Quella tra Rosanna Lambertucci e Alberto Amodei è stata una grande storia d'amore, nonostante la decisione di lasciarsi. Non si sono mai persi e la conduttrice è stata vicina all'ex marito fino alla fine.

A dieci anni dalla sua scomparsa lo ha ricordato su Instagram, dove ha pubblicato una loro foto: "27 maggio 2014 27 maggio 2024. Alberto, sono già passati 10 anni da quel tuo viaggio senza ritorno - si legge nel post - La mia vita è cambiata credo molto grazie a te. Nei momenti più importanti e significativi nel corso di questi 10 anni ho sempre sentito che c'era il tuo occhio e la tua mano dall'alto che mi guidavano. Mi hai protetta sempre quando eri in vita e lo fai ancora oggi anche se sei così lontano, ma forse ancora più vicino. Chissà forse dovevo attraversare una perdita e un dolore così profondo per capire davvero la vita. Ancora una volta dietro ad ogni mia scelta ci sei sempre tu. Io, Angelica e Caterina ti custodiamo sempre nel cuore e sappiamo che tu non ci lascerai mai".

Parole piene d'amore e di profonda stima nei confronti di uno degli uomini più importanti della sua vita. A luglio di un anno fa Rosanna Lambertucci ha sposato Mario Di Cosmo, al quale è legata da diversi anni e che ha più volte definito "l'ultimo amore". Un sentimento forte il loro, che non pone nessun ostacolo ai ricordi ma soprattutto a una parte di vita così importante come quella vissuta dalla conduttrice accanto all'ex marito. Lì è nata Angelica, loro figlia, e anche lei oggi ricorda il papà sui social: "Dieci anni senza di te. Dieci anni senza i tuoi abbracci, i tuoi consigli, le nostre risate. 10 anni senza il nostro Nonno Betto. Manchi sempre oggi come ieri. Chi mi diceva che il tempo aiuta, mah... So però che sei sempre con noi, nei discorsi, nei ricordi, nelle risate... Nel mio cuore, papà".