Rosanna Lambertucci: “Ho perso cinque figli. Elisa è morta dopo pochi giorni”

Ospite di Pierluigi Diaco nel programma di Rai1 ‘Io e Te’, Rosanna Lambertucci si è raccontata a 360 gradi nel corso di un’intervista che non ha mancato di affrontare un tema molto delicato della sua vita privata. Parlando della sua carriera e della predisposizione ad interessarsi di argomenti inerenti alla salute - tema che è stato oggetto di suoi programmi di successo come ‘Più sani, più belli - la conduttrice e autrice televisiva ha rivelato come la propria esperienza personale sia stata determinante per approcciarsi all’argomento, sapendo cosa significhi frequentare gli ospedali per via della sua difficoltà diventare madre.

“Il destino decide per la nostra vita. Ho avuto molte difficoltà ad avere mia figlia. A 19 anni, perché mi sono sposata molto giovane, sono stata costretta a visitare gli ospedali per via di gravidanze che andavano male”, ha confidato a Pierluigi Diaco: “Ho una sola figlia. Dopo averne persi cinque mi era nata una bambina che si chiamava Elisa ed è morta dopo pochi giorni. E poi finalmente è arrivata Angelica”.

“Per questo avevo questa propensione per la salute, avevo capito quanto fosse importante il dialogo tra medico e paziente perché la solitudine di una persone in ospedale è drammatica”, ha aggiunto la conduttrice motivando la sua passione per la divulgazione scientifica che ha fatto da filo conduttore per tutta la sua carriera.

Rosanna Lambertucci commenta la chiusura del programma di Pierluigi Diaco

L’intervista rilasciata da Rosanna Lambertucci a Pierluigi Diaco si è rivelata anche l’occasione per affrontare lo spinoso tema della mancata riconferma del programma ‘Io e Te’ nella prossima stagione televisiva. La conduttrice ha raccontato di aver ricevuto tantissimi messaggi d'affetto nei confronti della trasmissione e di Diaco dopo avere annunciato sui social che sarebbe stata ospite del suo programma, mostrando una certa perplessità che ha palesato al collega. “Dico una cosa che forse non dovrei dire. Non ti arrabbiare, so che tu quando senti parlare di social ti innervosisci”, la premessa di Lambertucci: “Ho pubblicato la notizia che sarei venuta da te. Allora, io ho sentito che questo programma non si farà più. Ho ricevuto un migliaio di messaggi. La gente impazzisce per te. Con quale logica si decide…”.

Pronta la reazione di Pierluigi Diaco che ha preferito chiudere in fretta il discorso: “Si chiude il 4 settembre, non mi mettere in difficoltà. Io ti ringrazio per questi complimenti. Ma trovo inelegante parlarne…”.

(Qui il link dell'intervista a Rosanna Lambertucci)