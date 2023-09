Rosanna Lambertucci, sposa 77enne: "Lui più giovane di me. Il mio ex marito, scomparso nove anni fa, sarebbe contento"

Nel video in alto, l'intervista di Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo

Ancora oggi quando Rosanna Lambertucci guarda il video del matrimonio, celebrato a luglio a Sabaudia, si commuove. Ed è successo anche oggi che lo ha mostrato al pubblico di Verissimo, al fianco del marito Mario Di Cosmo, con cui è stata ospite in tv. "Io moglie? Mi sento uguale. Noi eravamo insieme da otto anni, quindi non è cambiato niente nel nostro amore", esordisce la giornalista di fronte alla conduttrice Silvia Toffanin.

Le nozze tra l'esperta di nutrizione e l'imprenditore ed ex assistente parlamentare sono state celebrate al Santuario Madonna della Sorresca, a Sabaudia, luogo del cuore della coppia perché proprio qui arrivò la proposta di nozze. A colpire è inevitabilmente la differenza d'età tra i due: lei ha 77 anni, lui 62. Quindici anni di differenza. "Io invece mi sentivo in imbarazzo, anche nel dirlo a mia figlia Angelica (avuta da Alberto Amodei, scomparso per malattia nel 2014, ndr)", ricorda ancora oggi Rosanna, "Quando invece ne ho parlato con lei ed era felice, mi sono rilassata".

Ex casanova, nel curriculum di Mario ci sono molte donne, ma di Rosanna si è innamorato subito. "Io ho deciso dal primo giorno che sarebbe diventata mia moglie. È la prima donna che ho presentato a mia mamma, non a caso lei era molto scettica. Tra loro due è nato un ottimo feeling". Ed è stata proprio la mamma di Mario a rassicurare Rosanna circa il figlio: "La madre", ricorda oggi lei, "mi disse che però era un uomo, non un ragazzo. Così un giorno decidi di rivelare i miei timori allo stesso Mario, sottolineando che avrebbe potuto trovare una donna più giovane, con cui magari avere un figlio, e lui mi ha risposto 'tu forse hai avuto una vita più lunga, io invece l'ho avuta più larga'. Insomma, alla fine lui è più grande di me. Non ho percepito in alcuna occasione la differenza d'età. L'amore non ha età, punto e basta".

La proposta di matrimonio al Luna Park a Sabaudia, in occasione della prima gita fuori porta che la coppia aveva organizzato. "Mentre eravamo sulle giostre e lei era divertitissima, le ho detto che l'avrei sposata anche domani. Lei mi ha risposto che lo avrebbe fatto anche lei", ricorda lui con emozione. Per lui è il primo matrimonio, per lei il terzo. "Ma è come se fosse stata la prima volta", dice, "perché ero completamente emozionata, al punto che avevo il terrore di commuovermi e di non farcela". Ad accompagnarla e sostenerla la figlia Angelica, nelle vesti di testimone. "A lei ho detto che il padre, ovvero il mio primo marito, sarebbe stato contento di queste mie nuove nozze, perché era un uomo aperto e intelligente".

A supportarla in questa scelta anche l'adorato fratello, morto nel periodo del covid. "Lui, prima di morire, mi invitò a sposare Mario. Mi disse che lo aveva molto osservato e che mi voleva bene davvero. Io ho perso mio padre quando ero molto piccola, dunque per me lui è stato come un padre. Mi ha fatto pensare che, quando si va avanti con gli anni, si ha bisogno di un sostegno".