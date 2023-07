Chi è Mario Di Cosmo, il marito di Rosanna Lambertucci

Sorridono felici Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo nella foto che li immortala all'uscita dal Santuario Madonna della Sorresca, a Sabaudia, subito dopo essere diventati moglie e marito. "Ieri è stato per me un giorno molto importante" ha scritto poi la conduttrice 77enne a corredo di un'immagine che la mostra in abito da sposa, condivisa sui social per ribadire la gioia per il grande passo deciso con l'uomo che le è accanto da otto anni.

Del neomarito Mario Di Cosmo, imprenditore ed ex assistente parlamentare, Lambertucci aveva parlato nell'intervista che annunciava le nozze. Senza rivelare gli anni del compagno, ma soffermandosi sulla differenza di età: "All'inizio per me è stato un problema" aveva confidato la conduttrice: "A lui piacciono tantissimo i bambini e l'ho capito da come giocava con mia nipote Caterina. Così, per diverso tempo, non facevo che domandargli: 'Perché non trovi una donna che possa darti questa gioia?'. Lui mi rispose: 'Rosanna, forse la tua vita è stata più lunga, ma la mia è stata più larga'. Come si può restare indifferenti davanti a un uomo così? Persino sua mamma, la mia futura suocera, mi ha rivelato che non ha mai portato nessuna donna in casa prima di me".

Rosanna Lambertucci ha descritto Mario Di Cosmo come "un gigante buono". E sulla passione tra loro: "Dopo tanti anni cambia in meglio. La passione è accecante e non permette di valutare la tenerezza, la solidarietà, la presenza. Elementi fondamentali per andare avanti nella stessa direzione", ha aggiunto. A farla decidere per il grande passo è stato il fratello Alberto, pochi giorni prima della sua tragica scomparsa: "Mi ha detto: Rosanna, sposa Mario perché ti vuole bene" aveva raccontato la conduttrice che prima di questo grande amore ha affrontato la perdita del marito Alberto Amodei, padre di sua figlia Angelica, stroncato da un tumore nel 2014.