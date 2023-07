Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo sposi: foto e video della festa di nozze

A poche ore dalla foto che ha annunciato il matrimonio con Mario Di Cosmo, Rosanna Lambertucci ha affidato ai social un pensiero breve ma significativo sul grande passo appena compiuto. "Buongiorno. Ieri è stato per me un giorno molto importante" ha scritto la giornalista a corredo di una nuova immagine di lei in abito bianco, raggiante mentre tiene in mano il bouquet da sposa. Tantissimi sono stati i follower che hanno apprezzato l'immagine e le hanno rivolto i loro più sinceri auguri. Come Patrizia Pellegrino, invitata alla cerimonia, che l'ha ringraziata per averla voluta al suo fianco in un momento così speciale, e Simona Izzo e Ricky Tognazzi, assenti per impegni lavorativi ma comunque felici nel saperla tanto innamorata. Nella mattinata, poi, tra le storie Instagram ecco arrivare i video della festa di nozze, proseguita tra musiche e balli romantici.

Il matrimonio di Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo

Rosanna Lambertucci, 77 anni, ha annunciato le nozze con Mario Di Cosmo lo scorso maggio. A farla decidere per il grande passo è stato il fratello Alberto, pochi giorni prima della sua tragica scomparsa: "Mi ha detto: 'Rosanna, sposa Mario perché ti vuole bene. Non avere timore e non distruggere il futuro per la paura di non voler dare dolori a quello che è stato il tuo passato'" aveva rivelato la conduttrice televisiva. Prima di questo grande amore, quello per il marito Alberto Amodei, padre di sua figlia Angelica, stroncato da un tumore nel 2014. Come lei stessa aveva anticipato, la cerimonia è stata celebrata nel santuario della Madonna della Sorresca, a Sabaudia, una suggestiva chiesetta sulle rive del lago della località pontina. Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni sono stati i testimoni della sposa. Poi il ricevimento per 300 invitati a Palazzo Brancaccio, dimora storica romana. Mario Di Cosmo è un imprenditore, ex assistente parlamentare, che Rosanna Lambertucci ha descritto come "un gigante buono": "La passione è accecante e non permette di valutare la tenerezza, la solidarietà, la presenza. Elementi fondamentali per andare avanti nella stessa direzione" ha detto dell'allora fidanzato, ora neomarito.

Sui social Rosanna Lambertucci ha condiviso alcuni momenti della suggestiva festa che ha seguito le nozze: balli romantici con il marito, violini ad accompagnare la serata, fuochi d'artificio sono stati alcuni dei dettagli che hanno reso indimenticabile questo giorno.

Di seguito, video e foto

