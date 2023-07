Rosanna Lambertucci sposa a 77 anni, la rivelazione sulla prima notte di nozze

Un matrimonio inaspettato quanto desiderato. Rosanna Lambertucci ha sposato il compagno Mario Di Cosmo, venerdì 7 luglio, ringraziando così la vita che ha deciso di regalarle un nuovo amore. O meglio, come ha spiegato in un'intervista su Chi, "l'ultimo amore. Quello più sicuro, maturo, la meta definitiva".

La conduttrice, 77 anni, è stata sposata altre due volte, mentre per l'imprenditore - più giovane di lei di circa 15 anni - erano le prime nozze. Il 'sì' nel Santuario Madonna della Sorresca, a Sabaudia: "Oltre a essere entrambi religiosi, volevamo che la nostra unione fosse benedetta dal Signore - ha detto -. Così abbiamo scelto la Chiesa dove sono andata a pregare, per molto tempo, nei momenti più difficili e importanti della mia esistenza". Dopo la funzione religiosa gli sposi sono tornati a Roma - dove vivono - e hanno festeggiato insieme ai loro 300 invitati in una dimora storica della Capitale. "La cerimonia è stata intima, anche perché la Chiesa dove ci siamo scambiati fede e promesse è davvero piccola" ha raccontato ancora Rosanna Lambertucci, aggiungendo: "La serata, invece, abbiamo voluto trascorrerla con gli amici più cari".

E il dopo serata? Il malizioso Alessio Poeta, che ha firmato l'intervista, non si è fatto sfuggire l'occasione per chiederle della prima notte di nozze: "Vorrei raccontare tante cose curiose - ha risposto la conduttrice -, ma la verità è che siamo crollati appena arrivati a casa. A malapena siamo riusciti a darci la buonanotte". Esattamente come scritto nella sua promessa di matrimonio: "Gli ho chiesto di non andare mai a dormire senza salutarci con un bacio. Qualunque cosa accada dovrà essere sempre meno importante di quel che siamo e del nostro equilibrio".

I giorni trascorsi con la figlia prima del matrimonio

Prima del matrimonio, Rosanna Lambertucci e sua figlia Angelica (testimone di nozze, ndr) hanno trascorso qualche giorni insieme, da sole, al mare: "La vedevo sorridente, ma non serena, quasi intimorita e una mamma certe cose le avverte anche da un solo sguardo. Lei è felice per me, per noi, adora Mario, ma la sua paura aveva a che fare con l'abbandono - ha spiegato -. Sono sensazioni personali, ma riesco a capirla perfettamente. Quando venne al mondo sua figlia, oggi il mio tutto, vivevo una sensazione strana. Come se quell'arrivo avesse, in qualche modo, tagliato il cordone ombelicale che ci ha sempre legate". Questo, in realtà, non ha mai compromesso il loro rapporto, anzi, la conduttrice ha assicurato: "Se mai fosse possibile siamo unite ancor più di prima".