Rosanna Lambertucci ricorda la rottura con la Rai: "Vicenda sconvolgente"

Era il 1980 quando Rosanna Lambertucci esordiva in tv, su Rai 2, con il programma S come Salute. Da quel momento il nome e il volto della giornalista e divulgatrice scientifica è sempre stato associato al benessere fisico e mentale, grazie ai programmi televisivi che hanno veicolato informazioni e consigli sulla medicina, sulle diete, sull'approccio alla corretta nutrizione. Oggi la conduttrice ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera per ripercorrere la sua vita privata ma anche quella professionale, segnata da successi (la trasmissione Più sani e più belli, per esempio) ma anche da momenti difficili da dimenticare.

Tra loro anche la fine del rapporto con la Rai in seguito a quella che Lambertucci definisce la "dolorosissima vicenda delle telepromozioni". Era il 1996, nel pieno delle conseguenze che Mani Pulite aveva comportato in Italia e la conduttrice, come molti altri personaggi televisivi, fu accusata di aver preso dei soldi in più per promuovere "meglio" certi prodotti. Il caso si è concluso con patteggiamenti e addii. "Dicevano che facendo la pubblicità di alcuni prodotti esibivamo sorrisi più smaglianti. Assurdo" ricorda ora Lambertucci: "Dissero che erano tangenti, ma ci rendiamo conto? In ogni caso, ne uscii del tutto, ma quella vicenda fu sconvolgente per me. Lasciai l’Italia, mi trasferii a Parigi. Avevo bisogno di cambiare paese, aria, persone".

In Francia Rosanna Lambertucci ha proseguito con i suoi studi e oggi conduce una trasmissione sul circuito video di ItalPresse dove intervista vari medici. In tv continua ad andarci, ma solo se necessario: "Vado volentieri al tavolo di Alberto Matano, per capirci, ma ho detto di no a Signorini, che mi avrebbe voluto al Grande Fratello Vip. Non ho tempo, devo tenermi aggiornata sulle ricerche che riguardano la salute".

In futuro un nuovo ritorno in Rai?

Nonostante i trascorsi, Rosanna Lambertucci ammette che le piacerebbe avere un nuovo spazio in Rai. "Ma mi creda: non è per “tornare e basta”. Vorrei mettere a frutto la mia esperienza come giornalista che da anni si occupa di questi temi. E comunque non per fare cose che non mi competono" spiega: "Perché se tu sai condurre un programma di salute ma in tv ci vai per cantare, ci sarà sempre qualcuno più bravo di te a cantare. È facile, si chiama coerenza. Sennò io, donna e anche carina, come avrei conquistato una tale longevità televisiva parlando di scienza?".