Rosanna Lambertucci sposa Mario Di Cosmo, la prima foto del matrimonio

Lo aveva annunciato pubblicamente in primavera, anche in tv, in una lunga intervista a Verissimo. Rosanna Lambertucci, classe 1945, questo pomeriggio si è sposata con il compagno, Mario Di Cosmo. Come aveva anticipato la conduttrice nel salotto di Silvia Toffanin, le nozze sono state celebrate con rito religioso, nel santuario della Madonna della Sorresca, a Sabaudia, una suggestiva chiesetta sulle rive del lago della località pontina.

A darne annuncio è il settimanale ‘Chi’, che sul suo account Instagram pubblica anche la prima foto delle nozze, con i due sposi, raggianti che, mano nella mano, escono dalla chiesa, dopo essere stati uniti in matrimonio.

Per conoscere i dettagli della cerimonia e anche del party a seguire si dovrà aspettare di sfogliare il magazine che mercoledì pubblicherà il servizio in esclusiva sull'evento. Certo è che, già dalla prima foto pubblicata, la gioia e l’emozione della coppia appare evidente.

D’altronde, la i due stanno insieme da ben otto anni e, come ha raccontato la neo sposa Rosanna Lambertucci, lui disse che l’avrebbe sposata già la prima volta che sono usciti. Una sorta di ‘profezia’ che oggi arriva a compimento.

Quando ne ha parlato in tv, la conduttrice ha raccontato anche di aver superato qualche imbarazzo, per poi decidere, saggiamente che “non c’è un’età per essere felici”, e che questa lunga relazione meritasse un importante salto in avanti.

Per Rosanna Lambertucci è il secondo matrimonio, dopo quello con il giornalista Alberto Amodei, da cui è nata la figlia Angelica, anche lei giornalista.

La storia d’amore di Rosanna Lambertucci con Mario Di Cosmo, imprenditore con un passato nelle retrovie della politica, più giovane della moglie di quasi 15 anni, dura da circa otto anni, ed era destinata a finire all’altare, visto che la conduttrice ha raccontato che, in occasione del primo appuntamento, nel parco divertimenti Cinecittà, il suo futuro marito aveva sentito subito un feeling talmente intenso da dirle, a fine serata: “Io non ho mai pensato di sposarmi, ma lo sai? Ti sposerei domani!”. E dopo qualche anno quel desiderio oggi è diventato realtà.