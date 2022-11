Rosario Fiorello, pomeriggio da papà: le rare foto con la figlia

Rosario Fiorello il 5 dicembre tornerà con "Viva Rai2", adesso è impegnato con "Aspettando Viva Rai2", ma gli impegni da genitore vengono prima di tutto. Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto rare del conduttore e comico con la figlia. Rosario nonostante la fama è riuscito a tenere la sua vita privata molto privata.

La ragazzina ha 16 anni e ama i cavalli e infatti negli scatti di Chi li vediamo in un maneggio romano in sella al loro cavallo (regalo di Fiorello alla figlia). Mentre Angelica segue la lezione e coccola il destriero Fiorello si gode il tepore del sole e si rilassa su uno sdraio. Poi a bordo di una Vespa 150 piena di adesivi sono tornati verso casa.

Angelica è nata dall'amore di Fiorello e Susanna Biondo: i due si sono conosciuti nel 1996, poi il matrimonio nel 2003, con solo 17 invitati, e infine la nascita della loro bambina, Angelica. Della loro relazione Fiorello aveva parlato quest'estate: "Si può dire che in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d'esempio siamo contenti".