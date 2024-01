Fiorello e la moglie Susanna Biondo: il bacio rubato dai paparazzi, le foto

Un amore quasi trentennale, progetti lavorativi condivisi e molta, moltissima stima. Rosario Fiorello e la moglie Susanna Biondo sono una di quelle coppie del mondo dello spettacolo che ancora fanno sognare. Quando parlano, anche se di loro raccontano pochissimo, usano sempre parole di stima e orgoglio. Sono compagni d’avventura e come ha detto Fiorello nell'intervista andata in onda il 30 dicembre, la loro fortuna è stata incontrarsi da grandi. Insieme hanno deciso di costruire "una terza vita" diversa da quella che entrambi avevano vissuto e da quel momento non si sono più lasciati.

Al settimanale Chi hanno concesso alcuni scatti tra la neve e tra le foto anche una mentre i due si baciano: una vera rarità, Fiorello e Susanna sono molto riservati. I giorni di vacanza li hanno passati a Cortina d'Ampezzo, Belluno, con la figlia Angelica che era impegnata sulla pista da sci mentre loro aveva preferito una passeggiata. A Capodanno poi, ha raccontato il settimanale Chi, "li ha raggiunti anche Olivia, la figlia maggiore di Biondo".

Tra poco Fiorello sarà di nuovo impegnato con il suo Viva Rai2! che torna dal 15 gennaio e poi l'immancabile appuntamento con Sanremo al fianco del suo grande amico Amadeus.