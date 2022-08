"Mentre la gente si separa, noi un esempio": la dedica di Fiorello alla moglie

Rosario e Susanna, un amore che dura da 26 anni che i due non smettono di raccontare con il sorriso. Sulle spiagge paradisiache della Sardegna, si trovano a Vullasimius, ecco che la coppia si concede per qualche scatto e alcune battute, poche, essenziali, che però vanno a raccontare un rapporto consolidato e colmo d'amore. I due hanno iniziato a giocare a tennis, questo sport era una passione adolescenziale di Susanna Biondo e ora che Fiorello si lo ha scoperto la coppia ha iniziato a condividere racchette e palline. "Io e lei facciamo tutte le cose insieme, anche questa" ha spiegato il mattatore della tv italiana.

"Si può dire che in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d'esempio siamo contenti", aggiunge Rosario che forse non si riferiva solo alla separazione di Totti e Blasi, ma a come le relazioni oggi finiscano molto velocemente. A giugno, la vacanza di Rosario e Susanna aveva dato spettacolo. I due sono stati paparazzati mentre si concedevano una doccia con tanto di baci appassionati. L'amore li unisce dal 1996, poi il matrimonio nel 2003 con solo 17 invitati, e infine la nascita della loro bambina, Angelica, che oggi ha 15 anni.

In programma a settembre il tour del suo show per il teatro "Fiorello presenta: Fiorello!" e la sua Edicola su Rai1 la mattina presto per far iniziare agli italiani la giornata con allegria. "Lo dico sempre, è Susanna che mi sprona, perché io sono pigro e vorrei stare sul divano e non fare niente, invece faccio il tour, vado a Sanremo, sempre spinto da lei" ha dichiarato Fiorello.

Dal sogno di diventare calciatore al grande mattatore della tv

Il sogno di diventare calciatore è stato prontamente spodestato a quello di showman, le prime esperienze nelle radio libere, poi l'intrattenimento nel villaggio Valtur che aveva aperto vicino a casa sua: prima fa il facchino per la cucina, poi aiuto cuoco, poi cameriere. E sarà lì che farà innamorare i clienti che chiedono di essere assegnati ai suoi tavoli. Quando diventa animatore si inventa divertenti travestimenti: si veste da Papa e benedice i cornetti, ad esempio. Cecchetto lo vede e lo porta a Radio Deejay, i primi lavori con Amadeus e in quegli anni i due stringono un patto che è diventato realtà di recente: condurre il festival di Sanremo insieme.

Nel 1990 la perdita del padre lo destabilizza, aveva solo 58 anni, mentre Fiorello era a Sanremo come inviato di Radio Deejay. Nel 1992 con Karaoke si guadagna il successo che meritava, ma allo stesso tempo inizia un momento buio per l'uomo che da sempre aveva affrontato la vita con il sorriso. "Non sapevo più chi ero, vedevo tutti i miei cloni, gente con la coda e la giacca gialla. Chi ero? Sono andato giù, ma poi ho avuto un merito che mi riconosco: quello di saper aspettare - dichiarò a Signorini Fiorello - Mi hanno aiutato a uscire dal tunnel mia moglie e mio padre, il suo ricordo". Poi i grandi successi che lo hanno posto nell'Olimpo della tv, come dimenticare Stasera pago io, Il più grande spettacolo dopo il weekend, poi la sua Edicola, il primo Sanremo con Claudio Baglioni nel 2018 e poi il sodalizio con l'amico Amadeus nel 2020 e nel 2021 (con poi un cammeo nel 2022).