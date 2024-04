Nuovo amore per Rosita Celentano? Le foto che fanno parlare

Ha compiuto quest'anno 59 anni e dopo anni in cui è stata felicemente single, 5 aveva dichiarato qualche mese fa, Rosita Celentano potrebbe essere nuovamente innamorata. A far sorgere questo dubbio è stata proprio la figlia di Adriano Celentano con due foto pubblicate su Instagram con un misterioso uomo.

L'uomo, che lei nei commenti descrive come un "vicino di casa", ha il profilo privato su Instagram e quindi non è possibile scoprire informazioni in più. Si chiama Jose e lo segue anche Alessandra Celentano, cugina di Rosita. Molto enigmatica anche la didascalia a corredo degli scatti: "Vedo lo stesso 'orizzonte' di Alessandra". Che vorrà dire? Che forse anche la prof di danza classica di Amici ha trovato l'amore? Anche lei, al settimanale Chi, aveva parlato della sua vita amorosa rivelando di essere single da alcuni anni perché "molto esigente". Recentemente però Maria De Filippi aveva scherzato sulla vita amorosa della maestra e la risposta data da Celentano non ha fatto altro che alimentare il gossip. Chissà, forse le due cugine staranno vivendo contemporaneamente un nuovo capitolo della loro vita.